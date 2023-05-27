"Вагнеровцы" покидают свои позиции в Бахмуте, - разведка Британии

Наемники ЧВК "Вагнер" оставили часть своих позиций в Бахмуте Донецкой области и передали их подразделениям регулярной армии РФ.

Об этом сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что 25 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники начали выходить из Бахмута и будут передавать свои позиции подразделениям регулярной армии страны-агрессора РФ.

По его словам, процесс выхода "вагнеровцев" из города продлится до 1 июня.

В разведке Британии отмечают, что ротацию оккупантов подтвердили в Минобороны Украины. Кроме того, 24 мая в Бахмут вошли террористические группировки ДНР для начала разминирования.

Также для усиления оккупационных войск в Бахмут уже передислоцировали части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) России из района Сватово-Кременная. Это происходит на фоне того, как ВСУ заняли 20 км кв. на флангах вблизи города.

"Ротация "вагнеровцев" будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал контроля на окраинах возле Бахмута. Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Минобороны России, ЧВК "Вагнер", вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после возобновления сил", - подчеркивают в разведке Британии.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), из-за истощенности боевых действий в течение многих месяцев маловероятно, что "вагнеровцы" смогут продолжать операции за пределами Бахмута.