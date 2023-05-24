В армии РФ участились случаи дезертирства – британская разведка

После так называемой "частичной мобилизации" в октябре 2022 года в рядах армии РФ участились случаи дезертирства.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве, ссылаясь на данные независимых российских журналистов, отметили, что с начала года в судах РФ рассмотрели 1053 дела о дезертирстве военных.

За 5 месяцев 2023 было рассмотрено больше таких дел, чем за весь 2022 год.

"Российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время своих операций в Украине, но, вероятно, проблемы усугубились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что судебные данные свидетельствуют о том, что большинство признанных виновным в дезертирстве теперь наказаны условными сроками, то есть их могут передислоцировать в зону так называемой "специальной военной операции".

"Усилия РФ улучшить дисциплину в армии сосредоточены на том, чтобы поддержать патриотический пыл, а не на том, чтобы устранить причины разочарования мобилизованных", - резюмируют в британской разведке.

Отметим, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

Ранее британская разведка сообщала, что российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.