В разведке Британии рассказали, как РФ использует события в Белгородской области

Страна-агрессор РФ использует инциденты с атаками российских добровольцев на населенные пункты в Белгородской области, чтобы изобразить себя "жертвой войны".

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в период между 19 и 22 мая российские силовики столкнулись с партизанами, по крайней мере, в трех районах Белгородской области вблизи украинской границы.

Как отмечают в разведке, личности партизан остаются неподтвержденными, но выступающие против режима Кремля Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность за инциденты.

По данным разведки Британии, самый серьезный инцидент произошел у города Грайворон Белгородской области. Там были перестрелки из стрелкового оружия и наблюдался рост атак беспилотников.

Местные российские власти из-за этих событий были вынуждены эвакуировать жителей нескольких сел и направить в этот район дополнительные силы безопасности.

"Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь и с прямыми партизанскими действиями. Россия почти наверняка использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является "жертвой войны", – констатируют в разведке Британии.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию для создания "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Спикер ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане Российской Федерации, украинские силы не имеют к этому никакого отношения.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Украина наблюдает за событиями в Белгородской области России, однако не имеет к ним непосредственного отношения.