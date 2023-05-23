Информационное пространство РФ демонстрирует потрясение из-за событий в Белгородской области – ISW

Российские пропагандисты отреагировали на события в Белгородской области 22 мая паникой, фракционностью и неувязкой, продемонстрировав значительное информационное потрясение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что подразделения Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая совершили рейды в Белгородской области.

Некоторые российские блоггеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвав их предателями и обвинив в работе на украинскую разведку.

"Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления", - отмечают аналитики.

Так, бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин заявил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной тактики.

Вместо этого финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство в бездействии и содействии атаке. Он подверг критике Минобороны РФ за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

Аналитики отмечают, что первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам РДК удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и оснащенными солдатами.

"Большинство блоггеров выразили обеспокоенность, тревогу и гнев, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции, что в первую очередь свидетельствует о том, что атака застала врасплох российских пропагандистов", - подчеркивают в ISW.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию для создания "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Спикер ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане Российской Федерации, украинские силы не имеют к этому никакого отношения.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Украина наблюдает за происходящим в Белгородской области России, однако не имеет к ним непосредственного отношения.