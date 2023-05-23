Інформаційний простір РФ демонструє потрясіння через події у Бєлгородській області – ISW

Російські пропагандисти відреагували на події у Бєлгородській області 22 травня панікою, фракційністю та неузгодженістю, продемонструвавши значне інформаційне потрясіння.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що підрозділи Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" 22 травня здійснили рейди у Бєлгородській області.

Деякі російські блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвавши їх зрадниками та звинувативши у роботі на українську розвідку.

"Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу", - зазначають аналітики.

Так, колишній російський офіцер та військовий злочинець Ігор Гіркін заявив, що давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної тактики.

Натомість фінансист ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд у бездіяльності та сприянні атаці. Він розкритикував Міноборони РФ за неспроможність зміцнити кордони та захистити Росію.

Аналітики зауважують, що перша помічена лінія російських оборонних укріплень проходить, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами.

"Більшість блогерів висловили занепокоєння, тривогу та гнів, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції, що в першу чергу свідчить про те, що атака застала зненацька російських пропагандистів", – підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, в понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що операцію проводять виключно громадяни Російської Федерації, українські сили не мають до цього ніякого відношення.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Україна спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії, проте не має до них безпосереднього відношення.