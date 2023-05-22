Подоляк відповів, чи має Україна відношення до подій у Бєлгородській області

Україна спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії, проте не має до них безпосереднього відношення.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках", - зазначив він.

За його словами, Київ "із цікавістю" спостерігає та вивчає ситуацію у Бєлгородській області.

"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, в понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що операцію проводять виключно громадяни Російської Федерації, українські сили не мають до цього ніякого відношення.