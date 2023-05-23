У розвідці Британії розповіли, як РФ використає події у Бєлгородській області

Країна-агресор РФ використає інциденти з атаками російських добровольців на населені пункти у Бєлгородській області, аби зобразити себе "жертвою війни".

Про це повідомляє розвідка Британії .

Зазначається, що в період між 19 та 22 травня російські силовики зіткнулися з партизанами принаймні в трьох районах Бєлгородської області поблизу українського кордону.

Як зауважують у розвідці, особи партизанів залишаються непідтвердженими, але Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які виступають проти режиму Кремля, взяли на себе відповідальність за інциденти.

За даними розвідки Британії, найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон Бєлгородської області. Там були перестрілки зі стрілецької зброї та спостерігалося зростання кількості атак безпілотників.

Місцева російська влада через ці події була змушена евакуювати жителів кількох сіл та направити в цей район додаткові сили безпеки.

"Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і з прямими партизанськими діями. Росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є "жертвою війни", - констатують у розвідці Британії.

Нагадаємо, в понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що операцію проводять виключно громадяни Російської Федерації, українські сили не мають до цього ніякого відношення.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Україна спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії, проте не має до них безпосереднього відношення.