В армії РФ почастішали випадки дезертирства – британська розвідка

Після так званої "часткової мобілізації" у жовтні 2022 року в лавах армії РФ почастішали випадки дезертирства.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

У відомстві, посилаючись на дані незалежних російських журналістів зауважили, що від початку року у судах РФ розглянули 1053 справи про самовільну втечу військових.

За 5 місяців 2023 року було розглянуто більше таких справ, аніж за весь 2022 рік.

"Російські військові намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час своїх операцій в Україні, але, ймовірно, проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винним у дезертирстві, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати до зони так званої "спеціальної військової операції".

"Намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих", - резюмують у британській розвідці.

Зауважимо, з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізація.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.