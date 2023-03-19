Оккупанты собираются отобрать дома у жителей Арабатской стрелки и заселить их солдатами - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о подготовке российскими оккупантами принудительного отчуждения покинутых жителями домов в курортном селе Стрелковое на косе Арабатская стрелка. Об этом говорится в его вечерней сводке.

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины. В частности, в населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области в сельском совете при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов", сказано в нем.

По данным украинских военных, жилье украинцев, вынужденно покинувших населенный пункт, хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.

Кроме того, сообщая о ситуации в Приазовье, в Генштабе указывают, что оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства России.

"Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим. Во время него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта. Не имеющие его граждане вынуждены мириться с дополнительными проверками, сопровождающимися задержанием", - говорится в сообщении.

Напомним также, что в ноябре военная разведка сообщала, что Арабатская стрелка служила одним из мест, куда захватчики переселяли коллаборантов и представителей оккупационной администрации, заставляя владельцев баз отдыха принимать их.