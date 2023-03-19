Окупанти збираються відібрати будинки в мешканців Арабатської стрілки і заселити їх солдатами - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про підготовку російськими окупантами примусового відчудження покинутих мешканцями будинків в курортному селі Стрілкове на косі Арабатська стрілка. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України. Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області в сільській раді за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків", - сказано у ньому.

За даними українських військових, житло українців, які вимушено залишили населений пункт, хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Крім того, повідомляючи про ситуацію в Приазов'ї, в Генштабі вказують, що окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства Росії.

"Так, в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що в листопаді військова розвідка повідомляла, що Арабатська стрілка слугувала одним з місць, куди загарбники переселяли колаборантів та представників окупаційної адміністрації, примушуючи власників баз відпочинку розміщати їх.