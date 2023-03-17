6 лет за решеткой проведет коллаборант, который администрировал телеграмм-канал "Херсонская республика" (ФОТО)

Суд признал виновным жителя Прикарпатья, который создал и администрировал телеграмм-канал для поддержки оккупантов. По решению судей, мужчина проведет 6 лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Прокуроры в суде доказали, что житель города Коломыя в апреле 2022 года создал и администрировал телеграмм-канал "Херсонская республика" для распространения новостей оккупационной администрации Херсонской области.

Через ресурс коллаборант распространял призывы к проведению псевдореферендума на временно захваченных территориях. Кроме того, он от имени оккупационной администрации публиковал сообщения о присоединении к РФ, смене герба, выдаче российских паспортов и внедрении рубля.

Вооруженную агрессию РФ фигурант подавал как освобождение от нацистов, а российских захватчиков называл "защитниками". В своих сообщениях мужчина презрительно высказывался о военнослужащих ВСУ, характеризуя их как преступников. Людей, поддерживающих Украину, называл коллаборантами и угрожал им наказанием по законам России.

Основными "ньюзмейкерами" и спикерами канала были гауляйтер Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

совершение действий, направленных на захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 УКУ);

коллаборационизм (ч. 5 ст. 111-1 УКУ);



оскорбление чести и достоинства военнослужащих (ч. 2 ст. 435-1 УКУ);



оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК).

Он приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Кроме того, пресс-служба СБУ сообщила о заключении жителя Тернопольской области, который публично распространял призывы к убийству государственных деятелей и насильственному свержению конституционного строя Украины. Своими сообщениями он подстрекал совершить "кровавый переворот в Украине" и убить "всех чиновников, судей и их семьи".

Напомним, накануне Управления СБУ в Запорожской области сообщило о подозрении в коллаборационизме жительнице Бердянского района, которая стала главным редактором издания на оккупированной территории.