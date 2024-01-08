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Британская разведка рассказала, зачем РФ восстановила советские отряды "СМЕРШ"
Для усиления репрессий против украинцев страна-агрессор РФ возобновила контрразведывательную организацию "СМЕРШ", существовавшую при Иосифе Сталине.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) возобновляется.
А уже в начале января 2024 года в сети появились изображения российских военных, которые носят нашивки этой организации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Организация СМЕРШ (абревиатура начальных букв лозунга "Смерть шпионам!"), основанная Иосифом Сталиным, существовала с 1941 по 1946 год. СМЕРШ был сформирован в целях обороны тыла Красной армии, борьбы с дезертирством, шпионами и диверсантами. На Западе эта организация стала известна благодаря художественной выдумке в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.
По данным британской разведки, пока непонятно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто смена имиджа.
"Однако это еще один пример того, как российские власти сознательно оформляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и уделяют большое внимание предполагаемому проникновению внешних угроз в страну", - подчеркивают в британской разведке.
Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.
Также российские командиры часто наказывают наркоманов и алкоголиков среди оккупантов, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.
В целом в течение 2023 года среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.