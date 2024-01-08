Британская разведка рассказала, зачем РФ восстановила советские отряды "СМЕРШ"

Для усиления репрессий против украинцев страна-агрессор РФ возобновила контрразведывательную организацию "СМЕРШ", существовавшую при Иосифе Сталине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) возобновляется.

А уже в начале января 2024 года в сети появились изображения российских военных, которые носят нашивки этой организации.

Организация СМЕРШ (абревиатура начальных букв лозунга "Смерть шпионам!"), основанная Иосифом Сталиным, существовала с 1941 по 1946 год. СМЕРШ был сформирован в целях обороны тыла Красной армии, борьбы с дезертирством, шпионами и диверсантами. На Западе эта организация стала известна благодаря художественной выдумке в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

По данным британской разведки, пока непонятно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто смена имиджа.

"Однако это еще один пример того, как российские власти сознательно оформляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и уделяют большое внимание предполагаемому проникновению внешних угроз в страну", - подчеркивают в британской разведке.

Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.

Также российские командиры часто наказывают наркоманов и алкоголиков среди оккупантов, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.

В целом в течение 2023 года среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.