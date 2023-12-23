Військові на фронті страждають від навали гризунів, які псують зброю та харчі – розвідка Британії

Останніми тижнями як українські, так і російські війська почали страждати від надзвичайної кількості щурів і мишей на деяких ділянках лінії фронту. Гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризають кабелі та псують продукти харчування.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

Згідно з повідомлення, цього року м’яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

У розвідці зазначають, що оскільки погода стала холоднішою, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах і на оборонних позиціях. Гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух учасників бойових дій.

Неперевірені звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками.

Яка ситуація на фронті

Станом на сьогодні, російські та українські війська продовжували бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Позиційні бойові дії тривали біля самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, а також біля Степового в промисловій зоні та біля садового товариства Виноградники, поблизу Невельського та Первомайського.

Затримка західної допомоги, ймовірно, призведе до кінцевого колапсу здатності України стримувати російську армію, і що поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік. Поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.