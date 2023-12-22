Армія РФ посилить наступ на початку 2024 року, - ISW

Армія країни-агресора РФ в період найскладнішого осінньо-зимового періоду вздовж усієї лінії фронту на сході України розпочала локалізовані наступальні операції, щоб перехопити та утримати ініціативу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти, ймовірно, "намагатимуться підтримувати або посилювати свої наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022-2023 року.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім вважає, що російським військам буде легше проводити наступальні операції, коли зимові погодні умови стануть більш сприятливими для механізованих маневрів наприкінці січня та в лютому 2024.

"Осінній грязьовий сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил, але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, дозволяють бронетехніці рухатися легше по замерзлій землі. Однак погода мінлива, і майбутній період сильного морозу може настати пізніше в цьому році — або взагалі не настати, якщо зима буде м’якою", - прогнозують аналітики.

Вони зауважують, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всій східній Україні в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів.

"Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року", - прогнозують аналітики.

В ISW вважають, що затримка західної допомоги, ймовірно, призведе до кінцевого колапсу здатності України стримувати російську армію, і що поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік.

"Постійна допомога Заходу в галузі безпеки, яка дає змогу українським силам відбивати поточні та майбутні російські наступальні зусилля та звільняти більше української території, є єдиним курсом дій на даний момент, який може завадити Росії досягти максималістичних цілей російського диктатора Володимира Путіна в Україні назавжди", - констатують в ISW.

Раніше в ISW повідомляли, що поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.