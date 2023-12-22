Армия РФ усилит наступление в начале 2024 года, - ISW

Армия страны-агрессора РФ в период сложнейшего осенне-зимнего периода вдоль всей линии фронта на востоке Украины начала локализованные наступательные операции, чтобы перехватить и удержать инициативу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты, вероятно, "будут пытаться поддерживать или усиливать свои наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022-2023 года.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом считает, что российским войскам будет легче проводить наступательные операции, когда зимние погодные условия станут более благоприятными для механизированных маневров в конце января и в феврале 2024 года.

"Осенний грязевой сезон мешал наземным маневрам как украинских, так и российских сил, но периоды длительных морозов, обычно начинающиеся в конце декабря, позволяют бронетехнике двигаться легче по замерзшей земле. Однако погода переменчива, и предстоящий период сильного мороза может наступить позже в этом году, или вообще не наступить, если зима будет мягкой", – прогнозируют аналитики.

Они отмечают, что российские войска начали локализованные наступательные операции по всей восточной Украине в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов.

"Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022-2023 года", - прогнозируют аналитики.

В ISW считают, что задержка западной помощи, вероятно, приведет к конечному коллапсу способности Украины сдерживать российскую армию, и что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону.

"Постоянная помощь Запада в области безопасности, позволяющая украинским силам отражать текущие и будущие российские наступательные усилия и освобождать больше украинской территории, является единственным курсом действий на данный момент, который может помешать России достичь максималистических целей российского диктатора Владимира Путина в Украине навсегда", – констатируют в ISW.

Ранее в ISW сообщали, что сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.