В последние недели как украинские, так и российские войска начали страдать от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Грызуны представляют опасность для военного оборудования, перегрызают кабели и портят продукты питания.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Согласно сообщению, в этом году мягкая осень вместе с достаточным количеством еды с полей, оставшихся под паром из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов.

В разведке отмечают, что поскольку погода стала холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и оборонных позициях. Грызуны придадут дополнительное давление на боевой дух участников боевых действий.

Непроверенные отчеты также свидетельствуют о том, что российские подразделения стали страдать увеличением случаев заболевания, что войска объясняют проблемой с вредителями.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на сегодняшний день российские и украинские войска продолжали боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Позиционные боевые действия продолжались у самой Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки и Новокалинового, а также у Степного в промышленной зоне и у садового общества Виноградники, вблизи Невельского и Первомайского.

Задержка западной помощи, вероятно, приведет к конечному коллапсу способности Украины сдерживать российскую армию, и текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может легко склониться в любую сторону. Сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.