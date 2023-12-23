На фронте продолжаются позиционные бои – ISW

22 декабря российские и украинские войска продолжали боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Активные бои продолжаются вблизи Роботино и Вербового и вдоль линии Роботине-Копани.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались у самой Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки и Новокалинового, а также у Степного в промышленной зоне и у садового общества Виноградники, вблизи Невельского и Первомайского.

Сообщается, что оперативный темп вблизи Вербового замедлился за минувшие сутки и что, хотя погода улучшилась, грязь все еще усложняет передвижение тяжелой и гусеничной техники в этом районе.

Аналитики пишут, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области по состоянию на 22 декабря, но ни российские, ни украинские силы не подтвердили территориальные достижения в этом районе. В Крынках и вокруг них продолжаются бои. Украинские силы сейчас содержат одну треть населенного пункта.

22 декабря российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Новомихайловки (юго-западнее города Донецк) и к юго-западной окраине населенного пункта, хотя ISW не наблюдало визуальных доказательств этих утверждений.

Сообщается, что бои продолжаются к западу от Донецка вблизи Марьинки и Победы и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки.

Аналитики пишут, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку и северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Опросного и к северо-востоку от Степного и на глубину до 400 метров к северо-западу от Степного вдоль железной дороги и на 150 метров в направлении Невельского. позиций в Водяном.

Напомним, ранее в ISW отмечали, что сочетание недостатка артиллерийских боеприпасов и задержек в оказании западной помощи в сфере безопасности, вероятно, может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.