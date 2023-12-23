На фронті тривають позиційні бої - ISW

22 грудня російські та українські війська продовжували бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Активні бої тривають поблизу Роботиного і Вербового та вздовж лінії Роботине-Копані.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали біля самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, а також біля Степового в промисловій зоні та біля садового товариства Виноградники, поблизу Невельського та Первомайського.

Повідомляється, що оперативний темп поблизу Вербового сповільнився за минулу добу і що, хоча погода покращилася, бруд все ще ускладнює пересування важкої та гусеничної техніки в цьому районі.

Аналітики пишуть, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області станом на 22 грудня, але ані російські, ані українські сили не підтвердили територіальних здобутків у цьому районі. В Кринках і навколо них тривають бої. Українські сили наразі утримують одну третину населеного пункту.

22 грудня російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північ від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк) і на південно-західну околицю населеного пункту, хоча ISW не спостерігало візуальних доказів цих тверджень.

Повідомляється, що бої тривають на захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Побєди та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Аналітики пишуть, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід і північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 22 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північний схід від Опитного і на північний схід від Степового та на глибину до 400 метрів на північний захід від Степового вздовж залізниці та на 150 метрів у напрямку Невельського та Первомайського з позицій у Водяному.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що поєднання нестачі артилерійських боєприпасів і затримок у наданні західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, може затримати майбутні українські контрнаступальні операції.