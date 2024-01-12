Британська розвідка розповіла, як ЗСУ нищать армію РФ на лівому березі Херсонської області

Українські військові на лівому березі річки Дніпро Херсонської області використовують FPV-дрони, якими завдає ударів російським окупантам.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що українські сили використовують FPV-дрони разом з артилерією для атаки транспортних засобів армії РФ.

Британська розвідка посилається на інформацію від російського воєнкора, який каже, що 90% російської техніки було знищено в районі селища Кринки Херсонської області.

"Найімовірніше, неможливість Росії протистояти FPV-дронам пов'язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні", - наголошують у розвідці Британії.

Що таке FPV-дрон

FPV — це абревіатура від First Person View ("вигляд від першої особи"). Головна відмінність таких безпілотників від решти — це спосіб керування ними. Якщо звичайний коптер оператор контролює, дивлячись на екран планшета, смартфона чи іншого гаджета, то для польотів FPV потрібні спеціальні окуляри з приймачем відеосигналу. Передавач розташований на самому дроні, і для керування оператор одягає окуляри та спостерігає все, що "бачить" камера безпілотника.

Такий підхід дозволяє реагувати на зміну положення БПЛА в просторі набагато швидше, ніж у разі стеження за екраном планшета, і літати навіть складними траєкторіями з високою швидкістю. Управляючи безпілотником за допомогою джойстика, можна з ювелірною точністю облітати перешкоди, і тому FPV-дрони виявилися потрібними як перегонові — змагання з польотів таких коптерів організовуються по всьому світу.

В принципі, FPV-передавач можна прикрутити до будь-якого дрона. Однак зазвичай перегонові моделі все ж таки робляться з набором певних характеристик: камера на безпілотнику зазвичай досить слабка за якістю, зате двигуни потужніші, щоб рухатися швидше. До недоліків будь-якої FPV-моделі можна віднести малий час у повітрі — зазвичай близько 10 хвилин, на більше акумулятора не вистачає.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

Українські військові розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.

Наразі Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.