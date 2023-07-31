В разведке рассказали, сколько мужчин РФ принудительно мобилизовала на оккупированных территориях

Страна-агрессор Россия с начала 2022 года принудительно мобилизовала в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей ― просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую ", – сообщил представитель военной разведки Украины.

По его словам, также террористическая Россия сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность выжить - сразу, при первой же возможности сдаться в плен", - подчеркнул Черняк.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года лидер страны-агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации. Планировали призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

С начала 2023 г. Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом, Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

По информации британской разведки, российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в РФ для отправки на войну.

Также российские захватчики вывозят старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.