Британская разведка рассказала, как потеря самолета А-50 повлияет на авиацию РФ

Украинские военные 14 января 2024 уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22. Это, вероятно, ограничит боеспособность российской авиации.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что поражение разведывательного самолета А-50 имеет важное значение для Украины.

"Вероятно, теперь Россия будет вынуждена пересмотреть ограничение зоны полета своих самолетов", - отмечают в разведке Британии.

По данным ведомства, A-50 имеет решающее значение для российского воздушного надзора над зонами боевых действий.

Как подчеркнули в разведке Британии, у военно-воздушных сил России есть 8 самолетов А-50, которые, вероятно, могут компенсировать оперативные последствия потери.

"Однако увеличение нагрузки на оставшиеся самолеты в сочетании с потерей экипажа, вероятно, ограничит долгосрочную устойчивость миссии", - прогнозируют в разведке.

Украина поразила 2 российских самолета над Азовским морем

Около 21:00 14 января украинские силы поразили два российских самолета, а именно разведывательный самолет А-50 ДРЛО и бомбардировщик ИЛ-22, находившиеся над акваторией Азовского моря.

Главнокомандующий ВСУ Залужный, руководитель ГУР Буданов и Воздушные силы в понедельник, 15 января, подтвердили уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22. Командующий ПС ВСУ Николай Олещук намекнул, что это ответ россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре, где погибли 46 человек.

"Минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22 Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует...", - отметили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Оперативное командование "Юг" заявило, что с помощью уничтоженного российского самолета А-50 РФ наводила мощные ракетные удары по Украине, поэтому его ликвидация может отсрочить будущие ракетные атаки.

Для чего нужен ДРЛО А-50

Самолеты А-50 предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, двигающиеся на малой высоте.

Первый самолет такого типа был поврежден в феврале 2023 года на аэродроме в Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну, после чего А-50 улетел на ремонт в Ростов-на-Дону.

Стоимость одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 составляет около $330 миллионов.