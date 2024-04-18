Американський бізнес зацікавлений інвестувати в українську оборонку: названо пріоритетні напрямки

Іноземні інвестори зацікавлені у партнерстві з українським оборонно-промисловим комплексом і готові розглядати різні формати взаємодії. Серед пріоритетних напрямків: наземні, морські та повітряні безпілотники, РЕБ, софт і штучний інтелект, боєприпаси.

Про це йшлося під час зустрічі представників Мінстратегпрому та "Укроборонпрому" з членами керівної команди американської інвестиційної компанії MITS Capital.

Повідомляється, що українські зброярі розповіли про поточний стан вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також окреслили перспективні напрямки, до розвитку яких запрошують долучатися іноземних партнерів та інвесторів.

"Виробництво на наших підприємствах стало зростає. Ми виготовляємо дедалі технологічніші види озброєнь і військової техніки. Проте ми спроможні на більше для досягнення Перемоги та створення в Україні Арсеналу вільного світу", - зауважив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Своєю чергою заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр підкреслила, що наразі Україна б’ється з Росією одразу на двох напрямках: безпосередньо на передовій та на фронті передових військових технологій.

"Тому нам необхідно не лише масштабувати виробництво, але й впроваджувати сучасні технологічні рішення. Все це потребує інвестицій, які ми прагнемо залучити як до приватного, так і до державного сектору нашої оборонки", – наголосила Гвоздяр.

Представники компанії MITS Capital зазначили, що готові швидко залучати до українського оборонно-промислового комплексу іноземний капітал. Серед пріоритетних напрямків: наземні, морські та повітряні безпілотники, РЕБ, софт і штучний інтелект, боєприпаси тощо.

"Наша компанія у партнерстві з American University Kyiv уже запустила акселератор для оборонних стартапів. Наразі ми працюємо над створенням фонду для інвестування в інноваційні програми та проєкти українського ОПК", – розповів генеральний партнер і член керівної команди MITS Capital Перрі Бойл.

Нагадаємо, Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall вже виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі.

Також чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї,хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії російській агресії.

Крім того, Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено $6 млрд. Наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.