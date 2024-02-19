В Украине выросло количество миллионеров

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд. гривен. На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн. гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, значительная часть деклараций – 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

Как сообщил Гетманцев, вместе с тем на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подал 12374 человек.

"Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека", - констатировал нардеп.

Он добавил, что налоговые обязательства по налогу на уплату в бюджет такими "миллионерами" определены в сумме 2 756,0 млн грн, по военному сбору - 526,5 млн гривен.

Как отметил Гетманцев, по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено:

налога на доходы физических лиц – 4 539,02 млн грн;

военного сбора – 946,09 млн грн

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы. Согласно им, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.

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