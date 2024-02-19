В Україні зросла кількість мільйонерів

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень. На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень.

Як повідомив Гетманцев, разом з тим, на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особа.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", - констатував нардеп.

Він додав, що податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2 756,0 млн грн, по військовому збору – 526,5 млн гривень.

Як зауважив Гетманцев, за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

податку на доходи фізичних осіб – 4 539,02 млн грн;

військового збору – 946,09 млн грн

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.

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