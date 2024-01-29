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Как изменились доходы семьи Зеленского в 2022 году
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы. Согласно им, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Согласно декларации за 2021 год, доходы президента и членов его семьи составили 10 млн. 824 тыс. 507 грн.
Из общего дохода семьи Зеленского в 2021 году 5 млн 359 тыс. 600 грн составил доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа. В остальном доход состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, в общей сложности 5 млн. 464 тыс. 907 грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн.
Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.
Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.
Как объясняют в ОП, доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России.
Кроме того, Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на пост президента Украины.
Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре открыло публичный доступ в Реестр деклараций. Все желающие могут посмотреть задекларированное состояние госчиновников.
Восстановление декларирования в Украине
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.
В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.
Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Управление государственной охраны;
- других военных формирований.
Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Было предусмотрено, что это не касается в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Парламент проголосовал за возобновление декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.