Как изменились доходы семьи Зеленского в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации за 2021 и 2022 годы. Согласно им, доходы семьи главы государства уменьшились с 10,8 миллиона гривен в 2021 году до 3,7 миллиона в 2022 году.

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Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Согласно декларации за 2021 год, доходы президента и членов его семьи составили 10 млн. 824 тыс. 507 грн.

Из общего дохода семьи Зеленского в 2021 году 5 млн 359 тыс. 600 грн составил доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа. В остальном доход состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, в общей сложности 5 млн. 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Как объясняют в ОП, доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России.

Кроме того, Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на пост президента Украины.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре открыло публичный доступ в Реестр деклараций. Все желающие могут посмотреть задекларированное состояние госчиновников.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.