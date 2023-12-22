Охватят всех: НАПК будет проверять декларации чиновников с помощью искусственного интеллекта

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ранее системно не проверяло более 99% всех деклараций, поскольку проверка шла в ручном режиме и, прежде всего, касалась топ-чиновников, начиная с президента. Теперь все декларации чиновников будут охвачены вниманием НАПК за счет нового инструмента автоматизированной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Все декларации будут охвачены вниманием НАПК

Отмечается, что ведомство изменяет подход к отбору и проверкам деклараций. Ранее НАПК имело обязанность ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников, поэтому на полную проверку отбирало декларации в зависимости от категории должности, в первую очередь президента Украины, министров, народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда.

Но более 99% деклараций были не охвачены системным контролем НАПК, а проверка служащих других должностей была возможна только по обращению граждан, материалам журналистских расследований или в рамках сотрудничества с правоохранительными органами.

"Как результат мы не реализовывали ожидания общества по проверкам деклараций. Отныне отбор деклараций будет осуществляться по результатам оценки рисков декларации, то есть в зависимости от показателя рейтинга риска. Это стало возможным поскольку в Закон Украины "О предотвращении коррупции" внесены изменения и исключена обязанность проверять ежегодно все декларации топ-чиновников, что дало возможность фактически изменить подход к отбору деклараций на проверку по риск-ориентированному принципу”, - отметил Артем Сытник, заместитель Председателя НАПК.

По его словам, за последние полтора года, когда была приостановлена обязательная подача деклараций и их проверки, НАПК сконцентрировалось на осуществлении мониторинга образа жизни, а также использовало это время для разработки ИТ-продуктов, которые могут обеспечить осуществление и реализацию нового подхода, а также оптимизировать работу уполномоченных лиц НАПК, а полные проверки сделать более эффективным инструментом финансового контроля.

Как работает новый инструмент автоматизированной проверки

“Все декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта - механизма автоматизированной проверки. Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными "формулами", например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т.д.", - подчеркнул Сытник.

Он подчеркнул, что получение справки о прохождении автопроверки не будет означать, что декларация прошла полную проверку, а будет свидетельствовать, что она имеет минимальный коэффициент риска.

В НАПК прогнозируют, что треть деклараций пройдут эту проверку, а ведомство сможет вернуться к ним, если будут обнаружены новые факты или поступит обращение о признаках недостоверного декларирования.

Из оставшихся 70% деклараций будут отбираться для проведения полной проверки те декларации, имеющие самый высокий рейтинг риска, отобранные декларации в автоматизированном режиме будут распределяться для проверки уполномоченным лицам НАПК.

Возможность вмешательства человека в процедуры автопроверки или автораспределения исключены, это осуществляет машина с помощью программных продуктов, в которых приняты меры защиты.

О том, что декларация прошла автоматизированную проверку декларанта, будет сообщено в его личный кабинет Реестра деклараций начиная уже с 27 декабря. Процесс автопроверки может занять от недели до полутора месяцев.

“Результаты автопроверок увидит и общество: в публичной части Реестра деклараций будет соответствующая отметка у таких деклараций. Чуть позже будет добавлен и соответствующий фильтр, который позволит увидеть количество должностных лиц, прошедших такую проверку, а также определить, в каких органах и отраслях таких декларантов больше всего», - подытожил Сытник.

Как сообщили в НАПК, по состоянию на 20 декабря 2023 года чиновники подали уже более 1 млн 50 тыс . деклараций за 2021 и 2022 годы (578,7 тыс. – за 2021 год, 471,7 тыс. – за 2022 год).

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре открыло публичный доступ в Реестр деклараций. Все желающие могут пересмотреть задекларированное состояние госчиновников.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.