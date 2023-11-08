Как должностные лица подавали декларации, когда процесс не контролировался

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не контролировало своевременную подачу деклараций чиновниками, украинские госслужащие подали почти миллион деклараций за этот период.

Об этом сообщает "Опендатабот".

972 456 деклараций подали госслужащие

Отмечается, что согласно данным НАПК, 972 456 деклараций были поданы государственными служащими за весь 2022 год и десять месяцев 2023 года.

В "Опендатаботе" напоминают, что с начала полномасштабного вторжения в связи с военным положением своевременное представление деклараций не контролировалось. Несмотря на это, сама обязанность должностных лиц отчитываться о своем имущественном положении и изменениях в нем отменена не была.

"Для сравнения, в 2021 году государственные служащие подали 4 272 177 деклараций. Тогда НАПК получило 4695 сообщений о несвоевременном представлении деклараций и 3805 сообщений из-за неподачи деклараций вообще", - отмечают аналитики.

Также было выявлено 46 случаев, когда должностные лица не сообщали своевременно о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Во всех случаях речь шла только о тех должностных лицах, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Неточности в декларациях

В Украине возобновили ответственность и контроль за декларированием чиновников — должностные лица должны предоставить информацию за первые два года полномасштабной войны до конца января 2024 года.

В то же время можно внести исправления в декларации за 2022 и 2023 годы. По состоянию на октябрь 2023 уже было подано 52 203 исправленных деклараций.

"Неточности в декларациях бывают не только умышленными искажениями, но и банальными погрешностями. Так, например, анализируя декларации госслужащих за 2016 год, мы обнаружили миллиардера — завуча общеобразовательной школы — и руководителя бассейна, получающего 2 миллиарда в год. Именно поэтому возможность внести исправления в декларацию крайне важна. Ведь корректность информации влияет на качество данных, которые впоследствии можно будет анализировать. В то же время отсутствие наказаний за явные ошибки приводит к недоверию к данным в целом", - подчеркнул основатель "Опендатабот" Алексей Иванкин.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал его 10 октября.

Источник фото: ua.depositphotos.com