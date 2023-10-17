У депутата Киевсовета обнаружили 1,7 млн грн необоснованных активов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки необоснованных активов у депутата Киевского городского совета почти на 1,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, в декларации за 2020 год депутат указал наличные средства более чем на 7 млн грн, принадлежащие ему с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составила около 2,4 млн грн.

Вместе с тем в 2021 году супруги купили 8 земельных участков в Киеве и области более чем на 1,5 млн грн.

"В целом объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой способности как для сбережения денежных средств, так и для приобретения части указанных объектов недвижимости почти на 1,7 млн грн", - подчеркнули в НАПК.

Отмечается, что в ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств.

В НАПК отмечают, что в 2020 году чиновника избрали в Киевский горсовет в избирательном округе, который территориально граничит с населенными пунктами, где были приобретены земельные участки.

В настоящее время НАПК направило материалы по депутату в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса обращения в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскания их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Ранее НАПК во время проведения мониторинга образа жизни заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выявило признаки приобретения необоснованных активов на сумму более 1,8 миллиона гривен.