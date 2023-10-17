У депутата Київради виявили 1,7 млн грн необґрунтованих активів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у депутата Київської міської ради на майже 1,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, у декларації за 2020 рік депутат зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.

Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.

"Загалом обсяги доходів та витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчать про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн", - підкреслили в НАЗК.

Зазначається, що у відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які могли б підтвердити законність походження цих коштів.

У НАЗК зауважують, що у 2020 році чиновника обрали до Київської міськради у виборчому окрузі, який територіально межує з населеними пунктами, де були придбані земельні ділянки.

Наразі НАЗК направило матеріали стосовно депутата до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Раніше НАЗК під час проведення моніторингу способу життя заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на суму понад 1,8 мільйона гривень.