У заступника воєнкома Полтавщини знайшли необґрунтовані активи на 1,8 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на суму понад 1,8 мільйона гривень.

Як ідеться в повідомленні НАЗК, встановлено, що воєнком у травні цього року набув у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 мільйона гривень.

При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку. З урахуванням зібраних під час моніторингу матеріалів агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 квадратних метра була придбана саме за кошти воєнкома. Різницю між вартістю набутого майна та законними доходами родини в НАЗК вирахували як 1,8 мільйона гривень.

Матеріали моніторингу способу життя посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави згідно статті 290 Цивільного процесуального кодексу.

Зазначимо, що у вересні НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного ТЦК та СП Львівської області на понад 4,4 мільйона гривень.

Нагадаємо також, що у серпні НАЗК виявило незаконне збагачення секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва на понад 9 мільйонів гривень.

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