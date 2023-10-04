У замвоенкома Полтавской области нашли необоснованные активы на 1,8 миллиона гривен

Национальное агентство по предотвращению коррупции в ходе проведения мониторинга образа жизни заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выявило признаки приобретения необоснованных активов на сумму более 1,8 миллиона гривен.

Как говорится в сообщении НАПК, установлено, что военком в мае этого года приобрел в собственность автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 миллиона гривен. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве почти за 2 миллиона гривен.

При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую покупку. С учетом собранных в ходе мониторинга материалов агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 квадратных метра была приобретена именно на средства военкома. Разницу между стоимостью купленного имущества и законными доходами семьи в НАПК высчитали как 1,8 миллиона гривен.

Материалы мониторинга образа жизни должностного лица переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства согласно статье 290 Гражданского процессуального кодекса.

Отметим, что в сентябре НАПК выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного ТЦК и СП Львовской области на более 4,4 миллиона гривен.

Напомним также, что в августе НАПК выявило незаконное обогащение секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева более чем на 9 миллионов гривен.

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