Скандал с ТЦК во Львовской области. Двух сотрудников военкомата задержали

Во Львовской области задержали двух сотрудников одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, эти лица причастны к избиению и незаконному удерживанию мужчины.

Как сообщили в ГБР, пострадавший удерживался в помещении военкомата с 12 сентября. Сотрудники ТЦК морили мужчину голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию. А 19 сентября военнослужащий-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)

Самборский ТЦК: избиение мужчины

19 сентября в сети появилось видео, на котором было видно, как двое мужчин в военной форме, один из которых был с оружием в руках, издеваются над гражданским. Сам пострадавший утверждал, что его незаконно удерживают.

После этого ГБР сообщило, что начало досудебное расследование в связи с издевательством над мужчиной в Самборском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Отмечалось, что уголовное производство было открыто по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).