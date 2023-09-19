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Преступность
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На Львовщине ГБР расследует избиение военными гражданского мужчины

На Львовщине ГБР расследует избиение военными гражданского мужчины
Военные избили человека. Фото: скриншот с видео

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование происшествия, что случилась в Самборском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, 19 сентября в социальных сетях и телеграмм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, как в Самборском ТЦК двое военнослужащих угрожают гражданскому мужчине оружием и издеваются над ним.

По факту этого ГБР открыла уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Делами также занимается Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Автор:
Татьяна Гойденко