В Киеве разоблачили должностных лиц ВВК и военкомата, которые переправляли военнообязанных за границу

Служба безопасности ликвидировала еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу, к которой причастны заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и чиновник местного военкомата.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за взятки злоумышленницы "помогали" военнообязанным избежать призыва из фиктивных документов о здоровье.

"Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклончан. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тыс. долларов США с одного "пациента". Полученные суммы фигуранты распределяли между собой", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, для передачи взяток должностные лица привлекли своего знакомого в качестве посредника.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным.

На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"В настоящее время все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в том числе руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни уклончан за более 10 млн грн взяток.