- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В Киеве разоблачили должностных лиц ВВК и военкомата, которые переправляли военнообязанных за границу
Служба безопасности ликвидировала еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу, к которой причастны заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и чиновник местного военкомата.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за взятки злоумышленницы "помогали" военнообязанным избежать призыва из фиктивных документов о здоровье.
"Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклончан. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тыс. долларов США с одного "пациента". Полученные суммы фигуранты распределяли между собой", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, для передачи взяток должностные лица привлекли своего знакомого в качестве посредника.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным.
На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
"В настоящее время все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в том числе руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни уклончан за более 10 млн грн взяток.