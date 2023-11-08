Як посадовці подавали декларації, коли процес не контролювався

Попри те, що від початку повномасштабного вторгнення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не контролювало своєчасну подачу декларацій чиновниками, українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій за цей період.

Про це повідомляє "Опендатабот".

972 456 декларацій подали держслужбовці

Зазначається, що згідно з даними НАЗК, 972 456 декларацій було подано державними службовцями за весь 2022 рік та десять місяців 2023 року.

В "Опендатабот" нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення у зв’язку з воєнним станом своєчасне подання декларацій не контролювалося. Попри це, сам обов’язок посадовців звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому скасовано не було.

"Для порівняння, у 2021 році державні службовці подали 4 272 177 декларацій. Тоді НАЗК отримало 4695 повідомлень про несвоєчасне подання декларацій та 3805 повідомлень через неподання декларацій взагалі", - зауважують аналітики.

Також було виявлено 46 випадків, коли посадовці не повідомляли своєчасно про суттєві зміни у своєму майновому стані. В усіх випадках йшлося лише про тих службових осіб, які посідають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Неточності у деклараціях

Наразі в Україні поновили відповідальність та контроль за декларуванням чиновників — посадовці мають надати інформацію за перші два роки повномасштабної війни до кінця січня 2024 року.

До того ж часу можна внести виправлення у декларації за 2022 та 2023 роки. Станом на жовтень 2023 року вже було подано 52 203 виправлених декларацій.

"Неточності у деклараціях бувають не лише навмисними викривленнями, але й банальними похибками. Так, наприклад, аналізуючи декларації держслужбовців за 2016 рік, ми виявили мільярдера — завуча загальноосвітньої школи — та керівника басейну, який отримує 2 мільярди на рік. Саме тому можливість внести виправлення у декларацію вкрай важлива. Адже коректність інформації впливає на якість даних, які згодом можна буде аналізувати. Водночас відсутність покарань за явні помилки призводить до недовіри до даних в цілому", - підкреслив засновник "Опендатабот" Олексій Іванкін.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.

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