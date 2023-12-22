Охоплять всіх: НАЗК перевірятиме декларації чиновників за допомогою штучного інтелекту

Національне агентство з питань запобігання корупції раніше системно не перевіряло понад 99% усіх декларацій, оскільки перевірка йшла у ручному режимі і насамперед стосувалася топ-чиновників, починаючи з президента. Відтепер всі подані декларації чиновників будуть охоплені увагою НАЗК за рахунок нового інструменту автоматизованої перевірки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Всі подані декларації будуть охоплені увагою НАЗК

Зазначається, що відомство змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. Раніше НАЗК мало обов’язок щорічно перевіряти декларації всіх топ-посадовців, тому на повну перевірку відбирало декларації залежно від категорії посади, у першу чергу президента України, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду.

Але понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або у межах співпраці з правоохоронними органами.

"Як результат, ми не реалізовували очікування суспільства з перевірок декларацій. Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику. Це стало можливим оскільки в Закон України “Про запобігання корупції” внесено зміни та виключено обов’язок перевіряти щорічно всі декларації топ-чиновників, що дало можливість фактично змінити підхід до відбору декларацій на перевірку за ризик-орієнтованим принципом”, - зазначив Артем Ситник, заступник Голови НАЗК.

За його словами, за останні півтора року, коли було призупинено обов’язкове подання декларацій та їх перевірки, НАЗК сконцентрувалося на здійсненні моніторингу способу життя, а також використало цей час для розробки ІТ-продуктів, які можуть забезпечити здійснення та реалізацію нового підходу, а також оптимізувати роботу уповноважених осіб НАЗК, а повні перевірки зробити більш ефективним інструментом фінансового контролю.

Як працює новий інструмент автоматизованої перевірки

“Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту - механізму автоматизованої перевірки. Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними “формулами”, наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо", - підкреслив Ситник.

Він наголосив, що отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику.

В НАЗК прогнозують, що третина декларацій пройдуть цю перевірку, а відомство зможе повернутися до них, якщо будуть виявлені нові факти або надійде звернення про ознаки недостовірного декларування.

З решти 70% декларацій відбиратимуться для проведення повної перевірки ті декларації, що мають найвищий рейтинг ризику, відібрані декларації в автоматизованому режимі розподілятимуться для перевірки уповноваженим особам НАЗК.

Можливість втручання людини у процедури автоперевірки чи авторозподілу виключені, це здійснює машина за допомогою програмних продуктів, до яких вжито заходи захисту.

Про те, що декларація пройшла автоматизовану перевірку декларанта буде повідомлено в його особистий кабінет Реєстру декларацій починаючи уже з 27 грудня. Процес автоперевірки може тривати від тижня до півтора місяця.

“Результати автоперевірок побачить і суспільство: у публічній частині Реєстру декларацій буде відповідна позначку біля таких декларацій. Трохи згодом буде додано і відповідний фільтр, який дозволить побачити кількість посадовців, які пройшли таку перевірку, а також визначити, в яких органах та галузях таких декларантів найбільше”, - підсумував Ситник.

Як повідомили в НАЗК, станом на 20 грудня 2023 року посадовці подали вже понад 1 млн 50 тис. декларацій за 2021 та 2022 роки (578,7 тис. - за 2021 рік, 471,7 тис. - за 2022 рік).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі можуть переглянути задекларований стан держпосадовців.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.