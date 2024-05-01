Количество гривневых миллионеров в Украине за год увеличилось на 1,2 тыс. человек

В Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая 2024 года украинцы подали более 172 тысяч налоговых деклараций, в которых суммарно задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд гривен.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Согласно декларациям, в течение прошлого года возросло количество граждан, задекларировавших доход более чем в 1 млн гривен. Таких миллионеров насчитали 10,7 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, чем годом ранее.

Гетманцев отметил, что в общей сложности миллионеры должны уплатить налоги на сумму более 1 млрд грн.

Согласно сообщению, налоговые обязательства граждан к уплате в бюджет составляют 4,8 млрд грн налога на доходы физлиц и 0,9 млрд грн военного сбора. Эти суммы на 2,1 млрд. грн. и 0,4 млрд. грн. соответственно превышают прошлогодние показатели.

Он добавил, что значительная часть граждан, а именно более 120 тысяч, воспользовалась сервисом ГНС для автозаполнения деклараций.

В целом итоги кампании свидетельствуют о росте доходов украинцев за прошлый год и увеличении поступлений в бюджет от налогов на доходы граждан.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательство финансового характера за 2023 год. Согласно ей, доходы гаранта и членов его семьи в прошлом году составили 12,42 млн грн.

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