В рейтинге миллиардеров от Forbes есть пять украинцев

Пять украинских бизнесменов, а именно: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Вадим Новинский и Геннадий Боголюбов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes, который американский журнал обнародовал на своем сайте во вторник, 2 апреля.

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Среди украинских бизнесменов высшую строчку в рейтинге занял владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов. В этом году его активы аналитики оценили в $4 млрд и разместили его на 785 месте. Отметим, что в прошлом году Ахметов занимал 445-е место, а его состояние оценивалось в $5,7 млрд.

Второй украинец - Виктор Пинчук, который является владельцем Интерпайпа и занимает 1623 место. Его состояние тоже упало в течение года и сейчас оценивается в $2 млрд (год назад – $2,1 млрд).

Скриншот из рейтинга

Третье и четвертое место среди украинцев и 2410 место в рейтинге Forbes занимают крупнейший акционер Ferrexpo Константин Жеваго ($1,2 млрд и владелец Смарт-холдинга Вадим Новинский ($1,2 млрд). Состояние Новинского за год уменьшилось на $200 млн, а Жеваго – на 100 млн.

Замыкает пятерку украинских миллиардеров совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов. Его активы оценили в 1 млрд. долларов. Он занимает 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на 100 млн дол. Бизнес-партнер Боголюбова Игорь Коломойский, в прошлом году фигурировавший в рейтинге, в этом году в него не попал.

Примечательно, что ни один из миллиардеров в год не увеличил свой капитал и причиной этого, скорее всего, является полномасштабное вторжение РФ.

Кто возглавляет рейтинг самых богатых

Богатейшим человеком в мире по версии Forbes является владелец мирового лидера индустрии моды LVMH французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Их состояние оценивается в 233 миллиарда долларов. Его капитал за год увеличился на $22 млрд.

Второе место традиционно принадлежит – бизнесмену Илону Маску. Его активы оценивают в $195 млрд. За год Маск обогатился на 15 млрд.

Третьим стал основатель Amazon Джефф Безос с капиталом $194 млрд. В прошлом году его состояние составляло "лишь" 114 млрд.

Добавим, что основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $177 млрд занял 4 место, а основатель Microsoft Билл Гейтс – занимает 7-е место. Его активы насчитывают $128 млрд.

В списке рекордное количество миллиардеров

В Forbes добавляют, что в этом году в списке больше миллиардеров, чем когда-либо раньше: в общей сложности 2781, что на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше, чем рекорд, установленный в 2021 году.

Итого их состояние составляет 14,2 триллиона долларов, что на 2 триллиона долларов больше, чем в 2023 году, и на 1,1 триллиона долларов больше предыдущего рекорда, также установленного в 2021 году.

Однако две трети участников списка стали больше, чем год назад.

Значительная часть доходов происходит из США, где сейчас есть рекордные 813 миллиардеров с общим состоянием в 5,7 триллиона долларов. Китай остается вторым из 473 (включая Гонконг) с 1,7 триллиона долларов. Третье место занимает Индия, имеющая 200 миллиардеров (тоже рекорд).

Источник фото: ua.depositphotos.com