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6 украинцев оказались в списке самых богатых от Forbes
445 позицию занимает владелец холдинга СКМ (ДТЭК, Метинвест, HarvEast) Ринат Ахметов. Это самый высокий результат среди всех украинцев, вошедших в список. Его состояние оценивается в 5,7 млрд дол. Таковы результаты 37-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира от Forbes.
По оценке Forbes, состояние Рината Ахметова за год выросло, в прошлом году оно составляло 4,2 млрд дол.
Следующим (на 1434 месте) в рейтинге идет Виктор Пинчук (Interpipe). Его состоятельность оценивают 2,1 млрд долл., это на 0,2 млрд долл. больше, чем в прошлом году.
На 2020 позиции оказался находящийся под украинскими санкциями экснардеп Вадим Новинский (Smart Holding) с состоянием в 1,4 млрд долл. (на 0,1 млрд долл. больше, чем в прошлом году).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Константин Жеваго (Ferrexpo) – на 2133 месте, с состоянием в 1,3 млрд дол.
Также в список вошел экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов (1,1 млрд долл. в 2022 и 2023 году).
Отметим, что Игорь Коломойский, которого в прошлом году лишили украинского гражданства, попал в рейтинг как гражданин Израиля. Его состояние оценивает 1 млрд дол.
Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира .
Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.
Не удалось удержать лидерство Илону Маску. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.
В общей сложности топ-10 самых богатых людей мира сейчас выглядит так:
- Бернар Арно - LVMH;
- Илон Маск - Tesla, SpaceX;
- Джефф Безос - Amazon;
- Ларри Эллисон - Oracle;
- Уоррен Баффет - Berkshire Hathaway;
- Билл Гейтс - Microsoft;
- Майкл Блумберг - Bloomberg LP;
- Карлос Слим Элу - Telecom;
- Мукеш Амбани - Reliance Industries;
- Стив Балмер – Microsoft.
В Forbes посчитали, что состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года. Почти половина списка беднее, чем год назад.