6 украинцев оказались в списке самых богатых от Forbes

445 позицию занимает владелец холдинга СКМ (ДТЭК, Метинвест, HarvEast) Ринат Ахметов. Это самый высокий результат среди всех украинцев, вошедших в список. Его состояние оценивается в 5,7 млрд дол. Таковы результаты 37-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира от Forbes.

По оценке Forbes, состояние Рината Ахметова за год выросло, в прошлом году оно составляло 4,2 млрд дол.

Следующим (на 1434 месте) в рейтинге идет Виктор Пинчук (Interpipe). Его состоятельность оценивают 2,1 млрд долл., это на 0,2 млрд долл. больше, чем в прошлом году.

На 2020 позиции оказался находящийся под украинскими санкциями экснардеп Вадим Новинский (Smart Holding) с состоянием в 1,4 млрд долл. (на 0,1 млрд долл. больше, чем в прошлом году).

Константин Жеваго (Ferrexpo) – на 2133 месте, с состоянием в 1,3 млрд дол.

Также в список вошел экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов (1,1 млрд долл. в 2022 и 2023 году).

Отметим, что Игорь Коломойский, которого в прошлом году лишили украинского гражданства, попал в рейтинг как гражданин Израиля. Его состояние оценивает 1 млрд дол.

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира .

Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Не удалось удержать лидерство Илону Маску. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.

В общей сложности топ-10 самых богатых людей мира сейчас выглядит так:

Бернар Арно - LVMH; Илон Маск - Tesla, SpaceX; Джефф Безос - Amazon; Ларри Эллисон - Oracle; Уоррен Баффет - Berkshire Hathaway; Билл Гейтс - Microsoft; Майкл Блумберг - Bloomberg LP; Карлос Слим Элу - Telecom; Мукеш Амбани - Reliance Industries; Стив Балмер – Microsoft.

В Forbes посчитали, что состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года. Почти половина списка беднее, чем год назад.