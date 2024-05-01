За добу після тренінгу з зупинки кровотеч одесит врятував життя постраждалому в результаті обстрілу

Одесит Ігор Нахаба після удару росії по Одесі балістичною ракетою незважаючи на поранення, надав першу допомогу постраждалим до приїзду медиків. Ігор застосував метод прямого тиску (дозволяє тримати під контролем масивну кровотечу), якому навчився за день до обстрілу на тренінгу із зупинки кровотеч БФ PULSE для військових та їх родин.

Як відомо, внаслідок ракетної атаки по Одесі у понеділок, 29 квітня, 5 людей загинули, ще близько 30 – отримали поранення.

Ігор був поранений уламком у верхню частину стегна. Проте піднявся та став надавати допомогу іншим.

«В неділю наші інструктори провели навчання з зупинки кровотеч в Одесі, Ігор навчався в цій групі. Менше ніж за 24 години його навички зазнали важкого випробування, коли російська балістична ракета вдарила по цивільних, що гуляли біля моря після обіду. Це — ілюстрація жорстких і кривавих реалій, в яких ми живемо. Це — яскравий приклад того, наскільки важливо навчатись і навчати першій допомозі» - написав на своїй сторінці співзасновник фонду Федір Сердюк.