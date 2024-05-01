Через сутки после тренинга по остановке кровотечений одессит спас жизнь пострадавшему в результате обстрела

Одессит Игорь Нахаба после удара россии по Одессе баллистической ракетой, несмотря на ранения, оказал первую помощь пострадавшим до приезда медиков. Игорь применил метод прямого давления (позволяет контролировать массивное кровотечение), которому научился за день до обстрела на тренинге с остановки кровотечений БФ PULSE для военных и их семей.

Как известно, в результате ракетной атаки по Одессе в понедельник, 29 апреля, 5 человек погибли, еще около 30 получили ранения.

Игорь был ранен обломком в верхнюю часть бедра. Однако поднялся и стал оказывать помощь другим.

«В воскресенье наши инструкторы провели обучение по остановке кровотечений в Одессе, Игорь учился в этой группе. Менее чем через 24 часа его навыки подверглись тяжелому испытанию, когда российская баллистическая ракета ударила по гражданским, гулявшим у моря после обеда. Это иллюстрация жестких и кровавых реалий, в которых мы живем. Это яркий пример того, насколько важно учиться и обучать первой помощи» - написал на своей странице соучредитель фонда Федор Сердюк.