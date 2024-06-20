ФДМУ виставив на приватизацію Бджільнянський спиртовий завод на Вінниччині

На онлайн-аукціон з приватизації ФДМУ виставив Бджільнянський спиртовий завод, розташований у Вінницькій області.

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Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Він розповів, що державне підприємство спеціалізується на виробництві спирту та інших хімічних продуктів органічного походження, але з червня 2022 року не здійснює фінансово-господарську діяльність.

Онлайн-аукціон відбудеться 24 червня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна об'єкта – 68,5 млн грн.

Що відомо про лот

Бджільнянський спиртзавод має потужну виробничу базу. До складу єдиного майнового комплексу входять 99 об'єктів нерухомості загальною площею 11 570,6 кв.м, 23 одиниці транспорту та спецтехніки, а також 727 одиниць устаткування.

Модернізація виробництва дозволить забезпечити економічну ефективність новому власнику, адже Вінницька область займає провідну позицію по виробництву та експорту агропродукції. Це надає підприємству логістичні переваги та доступ до ресурсів.

Детальніше про актив за посиланням: http://surl.li/upfxs

Також Коваль нагадав, що у 2024 році Фонд державного майна успішно провів 4 онлайн-аукціони з продажу об'єктів спиртової галузі, в тому числі Зірненського спиртового заводу на Рівненщині та Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Сумарно їх фінальна вартість становила 126,8 млн грн, що в середньому у 2,1 раза більше за стартову ціну.

Приватизація спиртзаводів

Приватизація спиртової галузі в Україні продовжується, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення. Вона відбувається в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі, існування якої накладало характерні ознаки на ринок спирту в країні – закритість, несправедливе ціноутворення, корупцію, зловживання і величезний тіньовий ринок спирту. Так, за даними ФДМУ, до запуску приватизації Україна щорічно витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів, але головною проблемою було тіньове виробництво спирту, яке досягло в 2019 році 55% ринку.

В серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

У квітні Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

У травні ФДМУ виставив на приватизацію Єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".