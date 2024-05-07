ФДМУ виставив на продаж Шабалинівський спиртзавод, що на Чернігівщині

Фонд держмайна України виставив на приватизацію Єдиний майновий комплекс ДП "Шабалинівський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Цей об'єкт — перспективний браунфілд, який чекає на свого інвестора для відновлення. Приватизація заводу відкриває можливості для розвитку промислового майданчика з уже наявною інфраструктурою", - заявив він.

Онлайн-аукціон відбудеться 16 травня в системі "Прозорро.Продажі". Прийом пропозицій — до 15 травня включно. Стартова ціна — 959,1 тис. грн (без ПДВ).

Що відомо про лот

Шабалинівський спиртовий завод розташований у селі Іванівка Ніжинського району, поруч з озером та автошляхами М-02 і Т-2523. Така локація забезпечує зручну логістику та додаткову привабливість для інвестицій.

Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі Шабалинівський спиртзавод. Фото: Прозорро.Продажі

До складу ЄМК входять:

51 об’єкт нерухомого майна (12 311,7 м²);

2 земельні ділянки (56,46 га);

3 автівки;

250 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі тощо).

Новий власник зобов'язаний погасити наявну заборгованість підприємства по зарплаті у розмірі 552 тис. грн та перед бюджетом – 21 168 тис. грн. Інші умови продажу передбачають збереження робочих місць протягом 6 місяців.

"Приватизація ДП "Шабалинівський спиртовий завод" — це шанс для інвестора реалізувати свої бізнес-ідеї на базі існуючих виробничих потужностей та інфраструктури. Новий власник зможе диверсифікувати напрямки діяльності та створити додану вартість", - йдеться в повідомленні голови ФДМ.

Приватизація спиртзаводів

Нагадаємо, Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

У березні Фонд держмайна продав Холминський спиртзавод на Чернігівщині майже втричі дорожче від початкової ціни – за 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

В серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".