Допоміг контракт із США: державний титановий комбінат відновив видобуток

Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), яка є однією з найбільших виробників титанової сировини у світі, уклала великий контракт зі США, що дозволило відновити видобуток і повноцінне функціонування кар'єрів філії Іршанського ГЗК.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Філія була зупинена в жовтні 2022 року через відсутність контрактів на реалізацію ільменітового концентрату (оксид титану і заліза, важлива сировина для титанової промисловості) та значні запаси готової продукції на складах.

Керівництво АТ "ОГХК" повідомило, що новий контракт передбачає постачання 70 тис. тонн ільменітового концентрату до стратегічного північноамериканського споживача. Також обговорюється додаткове постачання ще 25-40 тис. тонн. Крім того, плануються перемовини на 30 тис. тонн для європейського споживача з відвантаженням у четвертому кварталі цього року.

"Ще у квітні ми поступово почали готуватися до повного відновлення роботи філії, провели всі необхідні закупівлі та ремонтні роботи. Нині ми маємо активний контракт на 70 тис. тонн ільменітового концентрату", — зазначив т.в.о голови правління Єгор Перелигін.

Планується виробництво ільменітового концентрату на рівні 12 тис. тонн щомісяця до кінця року, але керівництво компанії підкреслює, що за можливості обсяги виробництва будуть збільшені, проте існують певні виклики, такі як стабілізація постачання електроенергії.

"Ми пройшли важкий шлях, щоб кваліфікувати ільменітовий концентрат на північноамериканському ринку. Стратегічно важливо зберегти цю динаміку в 2025 році та розвивати співпрацю з американською хімічною промисловістю", — додав представник ОГХК.

Зазначається, що цей контракт дозволить компанії перейти до горизонтів планування на 1-3 роки, навіть під час війни, і сприятиме реалізації програми капітальних інвестицій, яка була призупинена через брак довгострокових коштів та непередбачуваних подій останні два роки.

Україна планує приватизувати ОГХК

ФДМУ планує виставити ОГХК на велику приватизацію в рамках "першої хвилі" старт якої планується влітку 2024 року у системі "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна акціонерного товариства складатиме 3 млрд 899 млн 358 тисяч гривень.

Додамо, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один з гігантів титанової галузі України. Компанія займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів. А також надає послуги зі збагачення концентратів.