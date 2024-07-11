Помог контракт с США: государственный титановый комбинат возобновил добычу

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), являющаяся одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире, заключила большой контракт с США, что позволило возобновить добычу и полноценное функционирование карьеров филиала Иршанского ГОКа.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Филиал был остановлен в октябре 2022 года из-за отсутствия контрактов на реализацию ильменитового концентрата ( оксид титана и железа, важное сырье для титановой промышленности) и значительные запасы готовой продукции на складах.

Руководство АО ОГХК сообщило, что новый контракт предусматривает поставку 70 тыс. тонн ильменитового концентрата в стратегический североамериканский потребитель. Также обсуждается дополнительная поставка еще 25-40 тыс. тонн. Кроме того, планируется переговор на 30 тыс. тонн для европейского потребителя с отгрузкой в четвертом квартале этого года.

"Еще в апреле мы постепенно начали готовиться к полному возобновлению работы филиала, провели все необходимые закупки и ремонтные работы. Сейчас у нас есть активный контракт на 70 тыс. тонн ильменитового концентрата", — отметил в.и.о председателя правления Егор Перелыгин.

Планируется производство ильменитового концентрата на уровне 12 тыс. тонн в месяц до конца года, но руководство компании подчеркивает, что при возможности объемы производства будут увеличены, однако существуют определенные вызовы, такие как стабилизация поставок электроэнергии.

"Мы прошли трудный путь, чтобы квалифицировать ильменитовый концентрат на североамериканском рынке. Стратегически важно сохранить эту динамику в 2025 году и развивать сотрудничество с американской химической промышленностью", - добавил представитель ОГХК.

Отмечается, что этот контракт позволит компании перейти к горизонтам планирования на 1-3 года даже во время войны и будет способствовать реализации программы капитальных инвестиций, которая была приостановлена из-за нехватки долгосрочных средств и непредвиденных событий последние два года.

Украина планирует приватизировать ОГХК

ФГИ планирует выставить ОГХК на крупную приватизацию в рамках "первой волны" старт которой планируется летом 2024 года в системе "Прозорро.Продажи".

Стартовая цена акционерного общества составит 3 млрд 899 млн 358 тысяч гривен.

Добавим, АО "Объединенная горно-химическая компания" – один из гигантов титановой отрасли Украины. Компания занимается разработкой титано-циркониевых месторождений и производством рутилового, ильменитового и цирконового концентратов. А также предоставляет услуги по обогащению концентратов.