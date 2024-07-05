Имущество Белгород-Днестровского порта в очередной раз выставят на приватизацию

Фонд государственного имущества готовит Белгород-Днестровский порт к приватизации, которую планируют объявить в середине июля 2024 года. Об этом сообщает ФГИУ.

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Белгород-Днестровский порт является универсальным предприятием, ежегодно обрабатывающим сотни тысяч тонн разнообразной продукции. Также он специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции, зерновых культур, пиломатериалов, древесной продукции, шрота и растительного масла.

В ФГИУ отметили, что такое разнообразие грузов делает порт привлекательным для инвесторов, поскольку с надлежащим управлением и инвестициями он может существенно увеличить объемы перевалки и расширить спектр услуг, став важным источником доходов для региона.

"Наша цель – подготовить порт к успешной приватизации, которую планируем объявить уже в середине июля этого года. Это ключ к его модернизации, созданию новых рабочих мест и экономическому развитию всего региона", – сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Добавим, что предстоящий аукцион станет уже девятой попыткой продажи Белгород-Днестровского морского торгового порта. В 2023 году было проведено шесть неудачных попыток продажи на приватизационном аукционе, а еще две попытки прошли весной текущего года.

В чем проблема продажи

Ранее в материале Delo.ua уже приводились причины неудачных попыток приватизации Белгород-Днестровского порта. В частности, были выделены следующие факторы:

Во-первых, порт имеет значительную задолженность в размере 121 млн. гривен, что включает долги перед бюджетом и по зарплате. Требование погасить эту задолженность как условие продаж отпугивает потенциальных инвесторов, поскольку это увеличивает финансовые риски и затраты на приобретение актива.

Во-вторых, военные действия привели к повреждению моста через Днестровский лиман, что делает невозможным судоход в акватории порта. Кроме того, отсутствие дноуглубительных работ ограничивает водоизмещение судов, которые могут заходить в порт, что делает его менее привлекательным для крупных агрохолдингов, экспортирующих продукцию в Азию.

Хотя порт имеет значительную территорию и техническую базу, что позволяет расширить его мощность, ограниченное водоизмещение судов и проблемы с инфраструктурой делают его менее привлекательным для украинских агрохолдингов. Иностранные инвесторы, несмотря на интерес к инвестициям в Украину, могут быть сдержаны из-за военных рисков и необходимости значительных вложений в модернизацию порта.

Даже после завершения войны, восстановление полноценного судозахода в порт может занять значительное время из-за необходимости проведения дноуглубительных работ и восстановления инфраструктуры. Это создает дополнительную неопределенность для инвесторов по поводу сроков окупаемости их вложений.

О ДП "Белгород-Днестровский морской торговый порт"

Белгород-Днестровский морской торговый порт – международный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также железорудных окатков и металлопродукции. Перевалка осуществляется как по сухопутным видам транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

Единый имущественный комплекс расположен на территории площадью 64,4 га. Он состоит из 59 га основной производственной территории порта Белгород-Днестровского и 5,4 га территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь построек составляет 31,3 тыс. кв.м.

Запад судов осуществляется подходным каналом морской части Днестровско-Царьградского устья протяженностью 1,5 км и Днестровско-Лиманской части – 14,5 км. Глубина подходящего канала составляет 3.0 м (паспортная 3.5-4.5 м).

Порт имеет развитую инфраструктуру, собственные железнодорожные пути, а также инженерные сети: водопровод, теплотрассу, кабельные линии 0,4 кВт и высоковольтные линии мощностью 10 кВт.