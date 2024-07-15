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У Фонді держмайна назвали область, яка лідирує у приватизації
У першій половині 2024 року Фондом державного майна України було продано 213 лотів, а кількість учасників аукціонів перевищила 1,2 тисячі, що в середньому склало 5,5 пропозицій на торги.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Активність учасників призводила до збільшення ціни лотів в середньому у 2,5 рази від стартової. Беззаперечним лідером приватизації стала Рівненщина.
Згідно з повідомленням, на Рівненщині за цей період було приватизовано 25 об'єктів, що становить майже 12% від загальної кількості проданих лотів. Успішні торги в регіоні залучили найбільшу кількість учасників – 165 осіб. Доходи від продажу держактивів на Рівненщині наблизилися до 167 млн грн, що забезпечило регіону третє місце за цим показником серед усіх областей.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За кількістю приватизованих об'єктів на другому місці опинилася Сумська область із 20 проданими лотами, а на третьому – Волинська з 17 об'єктами. Найменшу кількість приватизованих активів зафіксовано в Чернівецькій області – лише 3.
На Донеччині, Луганщині та Херсонщині з очевидних причин не реалізували жодного держактиву, тоді як на частково окупованому Запоріжжі було продано 9 лотів.
Київ – лідер по доходам
Найбільший дохід до бюджету – 236,2 млн грн – приніс продаж всього 6 лотів у Києві. Львівщина посіла друге місце з майже 227,7 млн грн надходжень від приватизації 15 активів. Найменша сума – 2,2 млн грн – була зафіксована на Тернопільщині в результаті 4 торгів.
За активністю участі в торгах Житомирщина та Полтавщина зайняли другу та третю позиції відповідно, із 105 та 83 учасниками. Найменша кількість учасників аукціонів була в Київській області – лише 13.
Велика приватизація
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.
Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.
Додамо, що у 2023 році мала приватизація принесла до державного бюджету понад 2,6 млрд гривень, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.