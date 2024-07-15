У Фонді держмайна назвали область, яка лідирує у приватизації

У першій половині 2024 року Фондом державного майна України було продано 213 лотів, а кількість учасників аукціонів перевищила 1,2 тисячі, що в середньому склало 5,5 пропозицій на торги.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Активність учасників призводила до збільшення ціни лотів в середньому у 2,5 рази від стартової. Беззаперечним лідером приватизації стала Рівненщина.

Згідно з повідомленням, на Рівненщині за цей період було приватизовано 25 об'єктів, що становить майже 12% від загальної кількості проданих лотів. Успішні торги в регіоні залучили найбільшу кількість учасників – 165 осіб. Доходи від продажу держактивів на Рівненщині наблизилися до 167 млн грн, що забезпечило регіону третє місце за цим показником серед усіх областей.

За кількістю приватизованих об'єктів на другому місці опинилася Сумська область із 20 проданими лотами, а на третьому – Волинська з 17 об'єктами. Найменшу кількість приватизованих активів зафіксовано в Чернівецькій області – лише 3.

На Донеччині, Луганщині та Херсонщині з очевидних причин не реалізували жодного держактиву, тоді як на частково окупованому Запоріжжі було продано 9 лотів.

Київ – лідер по доходам

Найбільший дохід до бюджету – 236,2 млн грн – приніс продаж всього 6 лотів у Києві. Львівщина посіла друге місце з майже 227,7 млн грн надходжень від приватизації 15 активів. Найменша сума – 2,2 млн грн – була зафіксована на Тернопільщині в результаті 4 торгів.

За активністю участі в торгах Житомирщина та Полтавщина зайняли другу та третю позиції відповідно, із 105 та 83 учасниками. Найменша кількість учасників аукціонів була в Київській області – лише 13.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

Додамо, що у 2023 році мала приватизація принесла до державного бюджету понад 2,6 млрд гривень, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.