Банки не очікують суттєвих змін у фондуванні на початку 2026 року — опитування

Упродовж IV кварталу 2025 року в банківській системі України тривав приплив коштів як від населення, так і від бізнесу. Водночас обсяг оптового фондування зростав переважно в окремих великих банках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щоквартального опитування про банківське фондування, проведене НБУ.

За оцінками банків, у І кварталі 2026 року суттєвих змін в обсягах клієнтських коштів не очікується. Фондування від населення та бізнесу може дещо зменшитися, натомість обсяг оптового фондування, за прогнозами, зростатиме.

Фінансові установи, як і раніше, розраховують на надходження фінансування для проєктів відновлення, зокрема від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій. Додатковим чинником залучення оптового фондування залишається зацікавленість інвесторів.

Середня вартість фондування в цілому упродовж 2025 року зростала. У IV кварталі переважна більшість банків повідомила про подорожчання коштів клієнтів, передусім бізнесу. Водночас вартість оптових ресурсів залишалася без змін.

Уперше з ІІІ кварталу 2024 року банки задекларували очікування зменшення вартості запозичень у цілому. Лише окремі великі фінансові установи прогнозували подальше зростання вартості коштів населення.

Частка фондування в іноземній валюті скорочувалася три квартали поспіль, і банки очікують продовження цього тренду. Поточний раунд опитування також зафіксував зростання строковості фондування, яке, за оцінками банків, триватиме впродовж наступних 12 місяців.

Переважна більшість фінансових установ повідомила про збільшення обсягу капіталу за останній рік та очікує збереження цієї тенденції у 2026 році. Ключовим чинником зростання капіталу банки знову назвали прибутковість, водночас стримувальними залишаються регуляторні зміни, макроекономічні умови та ризик-апетит.

Про наміри акціонерів збільшити капітал упродовж 2026 року повідомили банки, частка активів яких у системі становить 14%. Упродовж 2025 року респонденти фіксували зростання вартості капіталу, однак у IV кварталі рекордна частка банків спрогнозувала її зниження в майбутньому.

Зауважимо, за дев’ять місяців 2025 року платоспроможні українські банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.