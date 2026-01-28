Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Наличный курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Банки не ожидают существенных изменений в фондировании в начале 2026 года

нбу
Доля фондирования в иностранной валюте сокращалась / НБУ

В IV квартале 2025 года в банковской системе Украины продолжался приток средств как от населения, так и от бизнеса. В то же время, объем оптового фондирования рос преимущественно в отдельных крупных банках.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании, проведенном НБУ.

По оценкам банков, в I квартале 2026 г. существенных изменений в объемах клиентских средств не ожидается. Фондирование от населения и бизнеса может несколько уменьшиться, а объем оптового фондирования, по прогнозам, будет расти.

Финансовые учреждения по-прежнему рассчитывают на финансирование для проектов восстановления, в частности от Европейского Союза и международных финансовых организаций. Дополнительным фактором привлечения оптового фондирования остается заинтересованность инвесторов.

Средняя стоимость фондирования в целом в 2025 году росла. В IV квартале подавляющее большинство банков сообщило о подорожании средств клиентов, прежде всего бизнеса. В то же время, стоимость оптовых ресурсов оставалась без изменений.

Впервые с третьего квартала 2024 года банки задекларировали ожидание уменьшения стоимости заимствований в целом. Лишь отдельные крупные финансовые учреждения прогнозировали дальнейший рост стоимости средств населения.

Доля фондирования в иностранной валюте сокращалась три квартала подряд, и банки ожидают продолжения тренда. Текущий раунд опроса также зафиксировал рост срочности фондирования, который, по оценкам банков, будет продолжаться в течение следующих 12 месяцев.

Подавляющее большинство финансовых учреждений сообщило об увеличении объема капитала за последний год и ожидает сохранения этой тенденции в 2026 году. Ключевым фактором роста капитала банки снова назвали прибыльность, в то же время сдерживающими остаются регуляторные изменения, макроэкономические условия и риск-аппетит.

О намерениях акционеров увеличить капитал в 2026 году сообщили банки, доля активов которых в системе составляет 14%. В течение 2025 респонденты фиксировали рост стоимости капитала, однако в IV квартале рекордная доля банков спрогнозировала ее снижение в будущем.

Заметим, что за девять месяцев 2025 года платежеспособные украинские банки получили 119,4 млрд грн чистой прибыли, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко