У "Нафтогазі" повідомили, скільки необхідно буде імпортувати газу для опалювального сезону

Для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно ще додатково імпортувати понад 4 млрд куб. м газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький під час брифінгу.

"Для сталого проходження опалювального сезону, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу", – зауважив Корецький.

Він додав, що Україна при розробці сценарію проходження опалювального сезону враховує те, що російські атаки на газову інфраструктури продовжаться. Це може збільшити руйнування та зменшити рівень внутрішнього видобутку газу.

За словами Корецького, саме тому "Нафтогаз" ще з літа розпочав імпорт блакитного палива й дотримується розробленого графіку.

"Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій", – наголосив очільник "Нафтогазу".

Зауважимо, що внаслідок атак РФ у жовтні Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.

Корецький підкреслив, що попередні атаки у жовтні завдали суттєвих руйнувань і втрат видобутку газу, через що Україна буде змушена імпортувати додаткові обсяги блакитного палива.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Крім того уряд виділив "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу.